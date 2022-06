Oberst a.D. der Bundeswehr: Warum die deutsche Nuklearwaffen-Skepsis ein Fehler ist

Das Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem atomaren Wettrüsten. Wegen des Ukraine-Kriegs habe sich das Risiko einer nuklearen Konfrontation erhöht, schreibt SIPRI in seinem neuen Jahresbericht. "So weit sind wir noch nicht", beruhigt Ralph Thiele. Der Oberst a.D. hat bei der Bundeswehr eine Nukleareinheit geleitet und ist jetzt Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft. Allerdings sei eine Tendenz zu erkennen, dass die Gefahr eines nuklear-taktischen Einsatzes wachse. Eine Mitschuld sieht der Oberst a.D. in der Haltung der westlichen Gesellschaften. "Hier wirkt unsere Nuklearwaffen-Skepsis, die in Deutschland besonders ausgeprägt ist." Dadurch schwinde eine dagewesene Urteilsfähigkeit, was Unsicherheit schaffe.

Ralph Thiele begründet seine Warnung zum einen mit der fehlenden Infrastruktur und dem damit einhergehenden Verlust von Fähigkeiten. Früher wäre die Bundeswehr in der Lage gewesen, US-amerikanische Atomwaffen im Kriegsfall zu transportieren. Das habe für Artillerie, Pershing und für von Flugzeugen gestützten Waffen gegolten. Davon sei bis auf ein paar Tornados nichts übriggeblieben, die gegebenenfalls Nuklearbomben tragen könnten. Außerdem seien weder die Politik noch die Militärs in Deutschland in nuklear-taktische Planungsprozesse eingebunden.

Warum eine eigene europäische Atomstreitmacht als Antwort auf die russische Bedrohung auch keine Lösung ist, erläutert der Oberst a.D. im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.