Null-Wachstum in Deutschland - das sind die Gründe

In diesem Jahr wird die deutsche Wirtschaft auf der Stelle treten: 0,0 Prozent Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt. So lautet die neue Prognose des Internationalen Währungsfonds. Auch die noch geschäftsführende Bundesregierung rechnet mit Stagnation, berichtet das "Handelsblatt". Anfang des Jahres war Wirtschaftsminister Habeck noch von einem Mini-Wachstum von 0,3 Prozent ausgegangen. Verantwortlich für die weltweit nach unten korrigierten Wirtschaftsprognosen ist laut IWF vor allem die Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump.

Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Leiter des dort ansässigen Walter-Eucken-Instituts. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt er die Auswirkungen von Trumps Zöllen. Er beschreibt aber auch Deutschlands hausgemachte Probleme und schätzt ein, welche Wirkung die angekündigten Milliarden-Investitionen haben können.