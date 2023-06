Frühstücks-Quarch: Welche Gründe für einen Besuch des Deutschen Evangelischen Kirchentags sprechen

In Nürnberg findet noch bis Sonntag (11. Juni) der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Christoph Quarch, Philosoph und Buchautor, spricht von einem "ziemlich coolen Event", das aus mehreren Gründen einen Besuch wert sei. "Ich wüsste nicht, wo man sonst noch so nah an die Politprominenz herankommen würde." Außerdem fänden Diskussionen zwischen Umweltaktivisten, Unternehmern und Ministern auf Augenhöhe statt. "Von daher leistet der Kirchentag einen kostbaren Beitrag zu unserer demokratischen Kultur." Hinzu komme, dass die Veranstaltung sehr viele junge Menschen anzieht. "Das kann man gar nicht hochgenug veranschlagen. Dadurch kurbelt der Kirchentag den Dialog der Generationen an."

Warum die Evangelische Kirche als Institution nicht vom Kirchentag profitieren kann, erläutert der Philosoph und Buchautor im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.