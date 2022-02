Nouripour (Grüne): "Deutschland steht hart und klar an der Seite der Ukraine"

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour hat die Kritik des CDU-Vorsitzenden Merz zurückgewiesen, die USA-Reise des Bundeskanzlers käme zu spät. Im SWR sagte Nouripour: "Ich verstehe, dass Friedrich Merz jetzt seine Rolle als Oppositionsführer finden will, aber das ist keine sachliche Kritik."

Deutschland sei kein Außenseiter mit seiner Haltung zu Waffenlieferungen, wie es Merz gesagt habe, so Nouripour: "Deutschland steht hart und klar an der Seite der Ukraine. Seit über 10 Jahren hat kein Land der Ukraine so viel beigestanden wie Deutschland, finanziell, politisch und mit Know-How. Wenn man jetzt nur große Buchstaben sieht und auf die Fußnoten komplett verzichtet, dann ist es nachvollziehbar, was Friedrich Merz sagt, aber seriös ist es nicht."

Zustimmung vom politischen Gegner

Merz hatte in einem Zeitungsinterview gesagt, Deutschland gefalle sich unter Scholz als Kanzler "offenbar in seiner Rolle als Außenseiter, als Nein-Sager und Verhinderer einer europäischen Strategie".

Dem sei nicht so, sagte Nouripour: „Es gibt innerhalb der Union den profilierten Außenpolitiker Norbert Röttgen, der sagt und begründet ziemlich gut und präzise, warum man in der jetzigen Situation keine Waffen an die Ukraine liefern sollte. Dass Deutschland an der Stelle Außenseiter sei, das ist nun wahrlich falsch.“