Notruf vom "Bündnis pro Rettungsdienst": Personalnot und Reformstau

Das neue "Bündnis pro Rettungsdienst" warnt, dass die Notfallrettung in Deutschland gefährdet ist. Der Dienst müsse grundlegend reformiert werden, heißt es. So seien etwa die Mitarbeiter überlastet. Das Bündnis will heute Forderungen an die Politik präsentieren. Teil des Bündnisses sind unter anderem der Caritasverband, die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft oder auch die Björn Steiger Stiftung zur Verbesserung des Rettungswesens. Deren Geschäftsführer, Ulrich Schreiner, hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem auf den Personalmangel hingewiesen, der durch einen Mangel an Reformen noch verstärkt werde.