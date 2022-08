Not der Kinder in Afghanistan: "Viele haben vor Hunger kaum noch Energie zum Spielen"

Vor einem Jahr sind die ausländischen Truppen unter chaotischen Umständen aus Afghanistan abgezogen und die radikalislamischen Taliban haben am Hindukusch erneut die Macht übernommen. Das Leben der Menschen hat sich damit radikal verändert. Unterdrückung, Armut und Hunger bestimmen ihren Alltag. Zusätzlich wurde das Land im Frühjahr von einem Erdbeben erschüttert. Vor allem die Kinder leiden unter den Zuständen, wie Florian Westphal, der Geschäftsführer der Hilfsorganisation "Save the Children Deutschland" in SWR Aktuell berichtet: "Die Situation ist wirklich katastrophal. Wir haben mit 1500 Familien in Afghanistan gesprochen und fast alle, 97 Prozent, geben an, dass sie ihre Kinder nicht ausreichend ernähren können." Besonders schlimm sei die Situation für Mädchen, betont Westphal. Die Hälfte von ihnen könne nicht zur Schule gehen. Schuld daran sei neben der wirtschaftlichen Not das von den Taliban verhängte Verbot, weiterführende Schulen zu besuchen. Die Hilfsorganisation "Save the Children" ist nach Auskunft Westphals gemeinsam mit lokalen Partnern weiter in vielen Teilen Afghanistans tätig. "Und wir konnten unsere Hilfe seit letztem August ausweiten. Im letzten Jahr haben wir etwa 2,5 Millionen Menschen erreicht und darunter sind 1,4 Millionen Kinder. Man kann dort helfen, aber leider reicht humanitäre Hilfe nicht aus, in einem Land, das wirtschaftlich zusammengebrochen ist", klagt Westphal im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.