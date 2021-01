In Norwegen sind 2020 erstmals mehr Elektro-Autos verkauft worden als Verbrenner. Der Anteil der Elektrofahrzeuge an allen verkauften Neuwagen lag bei 54 Prozent - ein Weltrekord, wie der norwegische Straßenverkehrsverband sagt. E-Autos sind in Norwegen fast komplett von der Steuer befreit, so dass sie bei den Kosten mit Diesel und Benzinern mithalten können.