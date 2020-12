per Mail teilen

Vor einem Jahr stoppten US-amerikanische Sanktionsdrohungen den Bau der deutsch-russischen Ostseepipeline Nord Stream 2 - jetzt soll der Bau weitergehen ++ OPEC+ will wieder mehr Öl in den Markt pumpen ++ Wo sind 50 Milliarden Pfund abgeblieben - eine große Frage in Großbritannien