Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, hält die im Bau befindliche Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland für "falsch und wirtschaftlich überflüssig". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagt Hardt, allerdings müsse man im Fall des offenbar vergifteten russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny prüfen, "was das richtige Instrument" als Reaktion wäre. Das, was geschehen sei, könne jedoch nicht ohne Antwort bleiben. "Dabei können auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen." Hardt hält allerdings nichts davon ein Projekt zu beenden, bei dem sich dich beteiligten Firmen am Ende noch über Entschädigungszahlungen freuten. Der Außenpolitiker erwarte jetzt, dass Russland im Fall Nawalny mit Deutschland zusammenarbeite.