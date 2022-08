Niedrigwasser: Irgendwann rechnet sich Güterschifffahrt auf dem Rhein nicht mehr

Der niedrige Pegel von Rhein und Mosel setzt der Binnenschifffahrt zu. Die Schiffe könnten nicht mehr so viel laden wie bei normalen Wasserständen, sagte Steffen Knobloch von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in SWR Aktuell: "Das heißt, die Ladung wird auf kleinere Schiffe mit weniger Tiefgang verteilt." Dabei sei der Rhein stärker vom Niedrigwasser betroffen. Denn er "ist nicht staugeregelt. Als freifließende Wasserstraße ist er sehr von den Zuflüssen abhängig. Bei der Mosel ist es besser, weil sie als staugeregelte Wasserstraße durchgehend Tiefgang für die Schifffahrt bietet."

Und was, wenn es weiter heiß und trocken bleibt? "Grundsätzlich gibt es kein Verbot der Schifffahrt wegen Niedrigwasser", so Knobloch. Ausschlaggebend sei viel mehr, ob es sich lohne. "Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem der Transport mit Schiffen nicht mehr wirtschaftlich ist, weil die Schiffe nicht mehr ausreichend beladen werden können." Das sei aber eine Entscheidung von Schiffsbetreiber und Verlader, sagt der Binnenschifffahrtsexperte. Ob der Rhein angesichts des Klimawandels auch in Zukunft schiffbar gehalten werden kann, unter anderem darum geht es im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.