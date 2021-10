Nicola Beer (FDP) zu Sondierungen: Klimaschutz, aber keine soziale Spaltung

Deutschland sucht eine neue Regierung – jetzt liegen die wahrscheinlich entscheidenden Tage vor uns, um Antwort auf die Frage zu finden, wer schließlich mit wem Koalitions-Verhandlungen aufnehmen wird. Die FDP trifft sich heute zum zweiten Mal mit den Grünen, am Sonntag soll mit SPD und CDU/CSU gesprochen werden. Mit im Sondierungs-Team ist Nicola Beer, eine der stellvertretenden FDP-Partei-Vorsitzenden. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Beer, die FDP müsse Klima- und Umweltschutz "sehr prioritär" angehen. Man sei sich in den Zielen mit den Grünen "sehr einig". Die Frage sei, "wie wir am schnellsten Klima- und Umweltschutz umsetzen, ohne dass wir eine soziale Spaltung herbeiführen", so Beer in SWR Aktuell.