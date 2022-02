Nichtraucher-Wettbewerb an Schulen: Be smart – don’t start

Dass Rauchen der Gesundheit schadet, ist wohl allgemein bekannt. Und dennoch fangen immer noch viele damit an. Um insbesondere junge Menschen davon abzuhalten, gibt es bereits seit über 20 Jahren den Wettbewerb "Be smart - don’t start". Er richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 8. Wie deren Haltung zum Rauchen ist und was der Wettbewerb bewirken soll, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit der Leiterin des Programms gesprochen, Magdalena Obenhuber vom baden-württembergischen Landesgesundheitsamt.