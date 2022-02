"Nicht Pflicht der NATO, jedes Land aufzunehmen" Politologe zu Ukraine-Konflikt

Die NATO kann nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Professor Johannes Varwick zur Entspannung beitragen, indem sie klarstellt, dass keine Mitgliedschaft der Ukraine geplant ist. Warum es seiner Ansicht nach nicht die Pflicht der NATO ist, jedes Land aufzunehmen, sagt der Forscher von der Universität Halle-Wittenberg im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR: Gestern haben wir Bilder gesehen, die belegen sollen, dass Russland Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Kann die NATO, kann der Westen jetzt erst einmal durchatmen?

Johannes Varwick: Nun, es bleibt die schwerste Sicherheitskrise in Europa seit einer Generation. Es sieht jetzt ein bisschen nach Entspannung aus. Aber die Kuh ist noch nicht vom Eis, würde ich mal sagen.

Die NATO will genau deshalb weiter auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, weil man eben noch keine handfesten Belege für diesen Rückzug russischer Truppen weg von der Grenze zur Ukraine gesehen habe, so Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern auf dem Treffen. Heute soll es deshalb auch darum gehen, dass in südwestlich der Ukraine gelegenen NATO-Ländern, also zum Beispiel in Rumänien, multinationale Kampftruppen stationiert werden sollen. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?

Das ist in der derzeitigen Lage wohl bedauerlicherweise alternativlos. Das russische Verhalten hat leider dazu geführt, dass die NATO gewissermaßen an Geschlossenheit gewonnen hat und an Relevanz gewinnt. Und das ist jetzt ein direkter Reflex, dass die Staaten drumherum quasi aufrüsten - also Reaktion und Gegenreaktion. Wir müssen raus aus dieser Spirale. Aber diese Spirale ist aus NATO-Sicht durchaus verständlich.

Könnte sich Putin davon wieder provoziert fühlen, wenn eben zusätzliche NATO-Truppen in Rumänien stationiert werden?

Ja, das ist genau Teil des Problems: Das schaukelt sich hoch, und Entspannung ist das natürlich nicht, aber eben eine verständliche Reaktion auf russische Drohungen mit militärischer Gewalt. Und wenn die Staaten eben ihre Sicherheit der NATO gewissermaßen anvertrauen, dann ist es nur verständlich, dass die NATO wiederum jetzt auch darüber nachdenkt, wie man die Mitgliedstaaten im Osten besser schützen kann. Aber dann dreht sich der Teufelskreislauf gewissermaßen weiter. Deswegen: Wie man das auch bewertet: Man kann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber wir brauchen eine diplomatische Initiative, die eben einen Interessensausgleich mit Russland hinbekommt, damit wir raus aus dieser Eskalationsspirale kommen.

Dass die Ukraine NATO-Mitglied werden will, das ist für Russland ein No-Go. Scholz konnte Putin gestern anscheinend glaubhaft versichern, dass eine solche Mitgliedschaft aktuell gar nicht zur Debatte steht. Das reicht dem russischen Präsidenten nicht. Er will das schriftlich. Kann und darf sich die NATO darauf einlassen?

Das ist in der Tat der größte Knackpunkt in diesen ganzen Verhandlungen jetzt. Die NATO ist nicht bereit, dieses Prinzip der freien Bündniswahl aufzugeben. Und ich muss ehrlich sagen: Ich finde das unklug, und ich verstehe da die NATO auch nicht. Wenn es so ist, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gar nicht ansteht, dann kann man das auch deutlich sagen. Und natürlich gibt es das Recht auf freie Bündniswahl, das ist völlig unbestritten. Aber es gibt nicht die Pflicht der NATO, jeden Staat aufzunehmen. Und ich denke, wir wären gut beraten, jetzt deutlich zu sagen, ob schriftlich oder nicht, dass eine NATO-Erweiterung, also die „Politik der offenen Tür“, wie es immer so schön heißt, jetzt zu Ende ist, dass wir Russland an diesem Punkt entgegenkommen und ihm damit gewissermaßen eine Brücke bauen. Das wird uns gar nicht so schrecklich viel kosten. Und natürlich dürfen wir das nicht zu Lasten der Ukraine machen. Niemand will die Ukraine fallen lassen. Aber wir sollten eben deutlich sagen, dass wir verstanden haben, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen kann. Dazu ist die NATO nicht bereit, und das ist jetzt Kernstreitpunkt in all den Verhandlungen.

Aber noch mal genau zu diesem Punkt, dass Putin das eben schriftlich haben will, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird: Würde man, wenn man sich das westliche Verteidigungsbündnis darauf einließe, nicht einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen?

Noch mal: Das entspricht nicht der reinen Lehre. Und mir wäre auch lieber, wenn alle Staaten komplett frei darüber entscheiden können, welchem Bündnis sie angehören. Aber wir müssen die politische Realität beachten. Russland fühlt sich provoziert, indem die NATO näher an russisches Territorium heranrückt. Seit 1990 sind 14 Staaten der NATO beigetreten. Das ist ein Stück weit verständlich, und wir müssen in der Außen- und Sicherheitspolitik die Perspektive der anderen in unser Handeln einpreisen. Das heißt nicht, auf alles einzugehen. Aber dieser rationale Punkt, denke ich, der ist verständlich. Und wenn das die Brücke ist zu Frieden und Stabilität in Europa, dann sollten wir diese Brücke ausloten.