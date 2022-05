“Nicht mehr jede Brache in Städten bebauen”- Städteplaner zum Europäischen "Tag des Parks“

Vom Schlossgarten in Stuttgart über den Luisenpark in Mannheim zum Volkspark in Mainz: Park- und Gartenanlagen sind die „grünen Lungen“ der Städte - wichtig für Erholung, Gesundheit und Klima. Anlässlich des europäischen „Tags der Parks“ hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Städteplaner Franz Pesch darüber gesprochen, wie der Park der Zukunft aussehen muss. Das Wichtigste: In Zukunft dürfe nicht mehr jede freie Fläche in Städten bebaut werden. Was einen Park darüber hinaus zur “Klimaanlage” einer Stadt macht, erklärt Pesch im Interview.