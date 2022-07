"Nicht lebensnotwendige OP verschoben" – was heißt das eigentlich?

Die Zahl der Corona-Patienten steigt rasant an – ein Ergebnis der Ausbreitung der Omikron-Variante. Wenn die Zahl der Infizierten so schnell weiter wächst, werden auch wieder sehr viel mehr Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Darunter leidet der "normale" Betrieb in den Kliniken. Planbare, "nicht lebensnotwendige" Operationen werden schon lange in vielen Häusern verschoben. Was bedeutet das aber konkret? Das erklärt Uwe Janssens - Intensivmediziner am Sankt Antonius Hospital in Eschweiler und Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI – im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.