Neujahrsvorsätze im Wandel der Zeit

Wie wichtig Neujahrsvorsätze den Menschen heute noch sind, darum ging es in einer Studie der Universität der Bundeswehr in München: Dafür wurden 1.213 Menschen befragt, wie sie Silvester und das neue Jahr angehen. Nur 42 Prozent sagten: "Ich nehme mir etwas Bestimmtes oder gleich mehrere Dinge für das Jahr 2023 vor." Dass sich weniger als die Hälfte der Menschen etwas vornehmen, sieht Philipp Rauschnabel, Leiter der Studie und Professor für Digitales Marketing und Medieninnovation, unter anderem in Zeitdruck und Desillusionierung begründet. Für manche habe Silvester aber auch keine besondere symbolische Bedeutung. Welche Vorsätze - wenn sie denn gemacht werden - in diesem Jahr die meistgenannten sind, verrät er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.