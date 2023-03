Neues Unterrichtsfach "Finanzen"? GEW: "Definitiv nicht!"

per Mail teilen

Grundlegende Kenntnisse aus dem Bereich der finanziellen Bildung sind wichtige Bausteine für ein selbstbestimmtes Leben. Aber wie entwickeln sich diese Kenntnisse in deutschen Schulen? Zu diesem Thema haben Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (beide FDP) zu einem praxisnahen Austausch geladen. Der soll Auftakt sein für die Erarbeitung einer "nationalen Finanzbildungsstrategie". Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Ralf Hecht mit Martina Schmerr aus dem Vorstandsbereich Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gesprochen und gefragt, ob das Thema Finanzen ein neues Schulfach werden sollte. "Definitiv nicht, denn das Thema Geld beziehungsweise der Umgang damit kann in vielen Unterrichtsfächern abgebildet werden", sagte Schmerr. In wie weit die Schülerinnen und Schüler ihr erlerntes Wissen dann im "echten Leben" anwenden können, erfahren Sie im Audio.