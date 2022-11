Neues Unabhängigheitsreferendum? Viele Schotten wollen raus aus Großbritannien und rein die EU

Schottland will es wieder versuchen - sich vom Vereinigten Königreich loszusagen und vielleicht später auch wieder der Europäischen Union beizutreten. In London gibt der oberste britische Gerichtshof bekannt, ob das schottische Regionalparlament ein Referendum zur Unabhängigkeit ansetzen darf. Die Zentralregierung in London will das nicht zulassen. Die Richter könnten aber entscheiden, dass es die Zustimmung aus London gar nicht braucht. Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Jan Eichhorn gesprochen, er ist Sozialwissenschaftler an der Universität Edinburgh.