Neues Jugendwort "Smash" – nicht alle Jugendlichen kennen es!

"Smash", so heißt das Jugendwort des Jahres 2022. Das Nachsehen hatten die anderen beiden Finalisten "bodenlos" und "Macher". Der Langenscheidt-Verlag hatte zuvor Jugendliche zur Abstimmung aufgerufen. "Smash, das ist ein Ausdruck, der aus einem Gaming-Kontext stammt", sagt der Sprachwissenschaftler Benjamin Könning in SWR Aktuell. Dabei handele es sich um ein Dating-Spiel. "Dementsprechend bedeutet Smash, dass man mit jemandem etwas anfängt, dass man jemanden trifft, dass man jemanden körperlich attraktiv findet und dergleichen."

Könning, der im Schuldienst arbeitet, kennt das Wort vom Pausenhof. Er sagt aber auch, dass "Smash" zwar bekannt sei - allerdings nicht unter allen Jugendlichen: "So vielfältig wie unsere Gesellschaft ist, so vielfältig ist auch die Jugend und ihre Sprache." Woran das liegt und wie sich die Jugendsprache über Social Media verbreitet, erklärt Könning im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.