Neues Jahr, alte Probleme - so starten Sie dennoch positiv ins neue Jahr:

Ein weiteres Jahr mit Corona, ein weiteres Jahr mit Einschränkungen und teilweise sogar mit Existenzängsten. Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass uns Corona auch in diesem Jahr weiter beschäftigen wird. Mit Omikron wartet schon der nächste Stressfaktor. Kann ich mich da überhaupt auf 2022 freuen? "Ja", sagt Nicola Fritze. Sie ist Motivationscoach und rät im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich dazu, "auf die kleinen feinen Dinge im Leben zu schauen."

Ab, in die Natur!

"Der einfachste Trick, seine Laune nach oben zu pushen, ist hinauszugehen, in die Natur. Das Tageslicht auf die Augen scheinen zu lassen", so Fritze in SWR Aktuell. "Es gibt viele Studien, die belegen: rausgehen macht glücklich."

Besinnung auf die eigenen Werte

Es gibt weitere Möglichkeiten, sich in einen entspannten Zustand zu versetzen. Ein Jahreswechsel lade auch dazu ein, darüber nachzudenken, was einem wirklich wichtig ist. "Die Werte, an die sich ein Mensch hält, die halten ihn", zitiert Fritze die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas und findet: "Werte sind in dem ganzen Trubel etwas verloren gegangen. Sich wieder auf das zu besinnen, was mir persönlich wirklich wichtig ist, tut auch gut." Man könne sein Leben dann wieder stärker nach diesen Werten ausrichten.