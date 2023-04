Neues Institut in Mannheim: Wo kann KI die Psychotherapie unterstützen - und wo nicht?

In vielen Bereichen der Medizin haben wir uns längst daran gewöhnt, dass Maschinen Ärztinnen und Ärzte bei ihrer Arbeit unterstützen: bildgebende Verfahren im Computertumorgraphen, etwa bei Schädeluntersuchungen, Operationsroboter für minimalinvasive Eingriffe - ein Bereich aber schien bisher außen vor, nämlich die Psychotherapie. Wo soll auch Technik unterstützen, wo die Behandlung vor allem in Gesprächen und einer vertrauensvollen Beziehung besteht? Mit den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch hochleistungsfähige Rechnersysteme hat sich das geändert. Professor Andreas Meyer-Lindenberg leitet das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim als Direktor. Was er sich von der Eröffnung des dazugehörigen Hector Instituts für Künstliche Intelligenz in der Psychiatrie verspricht, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.