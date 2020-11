Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben entschieden. Frank Nopper von der CDU wird neuer Oberbürgermeister der baden-württembergischen Landeshauptstadt für die kommenden acht Jahre. In der zweiten Runde gestern Abend holte er 42,3 Prozent der Stimmen. Mobilität war vielen Wählerinnen und Wähler ein wichtiges Thema. Nopper ist gegen eine Innenstadt ohne Autos. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagt er, er wolle zwar weg von der "autogerechten Innenstadt der Vergangenheit, der 60er, 70er und 80er Jahre". Eine radikale Veränderung sei mit ihm nicht zu machen, "weil auch viele Menschen aufs Automobil angewiesen bleiben: Denken Sie an Kranke, an Ältere, an Mobilitätseingeschränkte."