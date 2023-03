Neuer OB in Mainz: "Das kommt ja nicht über Nacht"

per Mail teilen

Der neue Oberbürgermeister in Mainz steht fest: Der parteilose Nino Haase hat sich bei der Stichwahl gegen Christian Viering von den Grünen durchgesetzt. Er bekam nach dem vorläufigen Endergebnis 63,6 Prozent der Stimmen. Die Wahl wurde nötig, weil der bisherige Mainzer OB, Ebling, jetzt Innenminister von Rheinland-Pfalz ist. Haase ist damit eigentlich jetzt schon ein Phänomen, denn er hat sich nicht irgendwo als Bürgermeisterkandidat durchgesetzt, sondern in einer der traditionsreichsten SPD-Hochburgen im Südwesten. In Mainz gab es seit 1949 nur SPD-Bürgermeister. Haase selbst sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen: "Das kommt ja nicht über Nacht." Wie er und sein Team diesen Erfolg geschafft haben, erklärt er im Audio.