Neuer Impfstoff gegen die nächste Corona-Welle

Die Corona-Fallzahlen steigen wieder an - eine richtige Welle ist es noch nicht, aber so weit soll es auch gar nicht erst kommen. Deshalb gibt es seit heute einen neuen Impfstoff gegen die aktuellen Corona-Varianten. In Arztpraxen und Apotheken kann man sich ab sofort mit dem neuen mRNA-Vakzin von Biontech immunisieren lassen. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion weiß, wer sich jetzt impfen lassen sollte: "Die Zielgruppe sind Senioren über 60 und chronisch kranke Menschen. Außerdem rät die Ständige Impfkommission Stiko Menschen in Pflegeberufen zur Impfung und allen anderen, die Kontakt zu Menschen mit einem geschwächten Immunsystem haben." Warum das immer noch wichtig ist und wie genau der neue Impfstoff wirkt, erklärt die Expertin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.