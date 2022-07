Neuer Fernradweg: Auf dem Drahtesel von Stuttgart nach Straßburg

Wer heute etwas fürs Klima tun will, für die eigene Gesundheit und dem Stress und Stau entgehen möchte, der schwingt sich aufs Rad statt hinters Steuer. In den Städten und auch auf längeren Distanzen über Land. Dass das problemlos geht, das hat Anna Deparnay-Grunenberg bewiesen. Die Grünen-Europaabgeordnete hat eine neue Radroute zwischen Stuttgart und Straßburg initiiert - und an diesem Wochenende auch schon eingeweiht: Sie ist mit Kolleginnen und Kollegen und anderen Politikerinnen und Politikern von Stuttgart nach Straßburg geradelt. Sie sagt auf SWR Aktuell: "Wichtig war für mich, die deutsch-französische Freundschaft noch besser zu verankern zwischen den Partnerschaftsstädten." Was das besondere an der neuen "Bio.Vélo.Route" ist, verrät sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.