Neuer ARD-Podcast "Energiekrise - und jetzt?: "Politisch und technologisch passiert viel - und es ist spannend, da mitzugehen!"

Ihr sucht in Sachen Energiekrise Antworten auf eure drängendsten Fragen? Ihr möchtet verstehen, wie Deutschland so abhängig von russischem Gas werden konnte? Und Ihr wollt wissen, wie viel Gas wir bräuchten, um gut durch den Winter zu kommen? Dann hört rein in "Energiekrise - und jetzt?", den neuen ARD-Podcast rund um knappes Gas und steigende Preise.

Die erste Folge gibt's ab sofort hier in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/energiekrise-und-jetzt/10686223/

SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mit Autorin Katha Jansen darüber gesprochen, was Ihr von dem neuen Podcast erwarten könnt.