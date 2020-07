Neuer Anlauf: EU ringt um neues Asylsystem

Deutschland hat sich das Thema Asyl als Schwerpunkt für seinen EU-Ratsvorsitz, der am 1. Juli beginnt, vorgenommen. Wie weit man kommt, wird sich zeigen. Seit Jahren will die EU ein neues Asylsystem – doch es scheitert daran, dass man sich nicht einigen kann. Immer gibt es mindestens ein Land, dass mit gemeinsamen Standards, Verteilung von Flüchtlingen nach Quoten etc. nicht einverstanden ist. Währenddessen warten in den Hot Spots auf den griechischen Inseln die Flüchtlinge auf ein faires Asylverfahren. Die Lager sind hoffnungslos überfüllt. Ist das vereinbar mit den moralischen Ansprüchen der EU?