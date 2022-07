Neue Uferbefestigungen für die Ahr: ein Helfer berichtet

Vor knapp einem Jahr, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, traf ein enormes Hochwasser die Menschen an der Erft und an der Ahr. So ein Jahrestag ist ein Zeitpunkt für viele Rückblicke, aber auch dafür, nach vorne zu schauen. Seit Anfang des Jahres helfen Auszubildende der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes dabei, das Ufer der Ahr neu zu gestalten. Dabei spielen Weidenruten zur Befestigung eine Rolle. Diese werden in sogenannten Buschkisten angebaut – also einer Konstruktion aus Pfählen. Wie diese eine Ufer-Erosion verhindern sollen, erklärt einer dieser Azubis, Hendrik Weißflog, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.