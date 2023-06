Neue Studie: Wie kann die Kreislaufwirtschaft funktionieren?

per Mail teilen

Der weltweite Hunger auf Rohstoffe ist groß. Das gilt ganz besonders für Industrienationen wie Deutschland. Es gibt aber ein Problem: Rohstoffe werden immer knapper. Die Kreislaufwirtschaft könnte da eine Lösung sein: Dabei sollen so viele Ressourcen wie möglich wiederverwertet, Produkte länger genutzt und der Müll am Ende recycelt werden. Die Idee bekommt seit Jahren Aufwind - ist Kreislaufwirtschaft aber realistisch umsetzbar? Darauf wollen das Öko-Institut und WWF jetzt mit einer neuen Studie Antworten geben. Siddharth Prakash vom Öko-Institut macht Werbung für das Konzept: 190 Millionen Tonnen Emissionen könnten damit eingespart werden, so der Experte. Wie man eine Kreislaufwirtschaft Wirklichkeit werden lässt, erklärt Prakash im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.