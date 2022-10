Neue Namensprobleme: Wenn ein Unternehmen "Querdenker" heißt

Querdenker - der Duden nennt so Menschen, die eigenständig und originell neue Lösungswege für Probleme finden. Lange Zeit war dieser Begriff positiv besetzt. Wer quer denkt, denkt innovativ und wandelt nicht auf ausgetretenen Wegen. Perfekter Name eigentlich für Werbeagenturen und andere kreative Köpfe. Wäre da nicht die Querdenker-Bewegung, die den Namen in den letzten zwei Pandemiejahren gekapert hat. Und so stehen zahlreiche Unternehmen vor der Frage: Festhalten am liebgewonnenen Firmennamen oder doch umbenennen? Auch Florian Seibold hat sich mit dieser Frage herumgeschlagen. Er ist Geschäftsführer von Querdenker Engineering, einem Ingenieurbüro in Neuried bei Offenburg. SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex hat mit ihm gesprochen.