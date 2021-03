per Mail teilen

Janine Wissler, neue Parteichefin der Linken, stellt den Sinn einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz in Frage. Die Ämter würden die Gefahr von rechts nicht erkennen, so ihre Einschätzung. Über die neue Corona-Strategie zeigt sie sich entsetzt. Bei der Frage, ob die Linke künftig regieren soll, bleibt sie vage. Man werde für einen Platz auf der Regierungsbank aber nicht das Parteiprogramm „in die Tonne kloppen“, so Wissler.