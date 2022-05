Neue Koordinatorin der Bundesregierung: "Raumfahrt ist eine Erfolgsgeschichte"

Anna Christmann ist die neue Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. In SWR Aktuell sagte sie: "Definitiv ist Raumfahrt eine Schlüsseltechnologie für den Kampf gegen die Klimakrise." Deutschland sei auf diesem Feld besonders engagiert. Das zeige der erste deutsche Erdbeobachtungs-Satellit EnMAP. Er wird Anfang April mit einer Falcon 9-Rakete in den Weltraum starten. Aus rund 650 Kilometern Höhe soll er künftig die von der Erdoberfläche reflektierte Sonnenstrahlung analysieren. Seine Aufnahmen spielen eine Rolle im Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. "Das wird uns helfen, noch besser zu entscheiden, was die Maßnahmen sind, wenn es um die Wasserqualität, den Schutz der Wälder oder um umweltfreundliche Landwirtschaft geht." Warum Raumfahrt längst nicht mehr nur ein Prestigeprojekt von Supermächten ist und was sie von einer Militarisierung des Alls hält, darüber hat Anna Christmann mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.