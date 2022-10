Neue Grünen-Chefin Ricarda Lang: Zufrieden mit Regierungsarbeit?

per Mail teilen

August Haußleiter, Herbert Gruhl, Helmut Neddermeyer, Norbert Mann und Petra Kelly - das waren die ersten Grünen-Chefs und die erste Grünen-Chefin in der Gründungsphase 1979/1980. Fast auf den Tag genau 14 Jahre nach dem Gründungsparteitag in Karlsruhe ist in Filderstadt die heutige Grünen-Co-Vorsitzende geboren worden: Ricarda Lang führt künftig die Partei zusammen mit Omid Nouripour. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat Ricarda Lang unter anderem gefragt, wie zufrieden sie mit der bisherigen Regierungsarbeit der Grünen im Bund ist.