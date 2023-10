Zimmer statt Parkbank: Neue Frauenpension in Bad Cannstatt

per Mail teilen

Wenn Menschen obdachlos werden, dann brauchen sie Unterstützung. Das ist bei Frauen nochmal besonders wichtig, weil es für sie häufig noch schwieriger und gefährlicher ist, auf der Straße zu leben. In Bad Cannstatt wurde heute eine sogenannte Frauenpension eröffnet, in der bis zu 30 Bewohnerinnen zeitlich begrenzt in einem Zimmer leben können. Dadurch seien die Frauen geschützt und hätten die Möglichkeit, wieder eine eigene Wohnung zu bekommen, sagt Harald Wohlmann, Bereichsleiter Armut, Wohnungsnot und Schulden bei der Caritas Stuttgart. Wie die Frauen unterstützt werden und wie die Zimmer gestaltet sind, das erklärt Wohlmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.