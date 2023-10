Neue Forschungsergebnisse: Warum Frauen anders krank sind als Männer

So viel ist inzwischen allgemein bekannt: Ein plötzlicher Schmerz in der Brust, der in den Arm zieht, Atemnot oder Engegefühl in der Brust - das sind Sympthome, die bei Männern auf einen Herzinfarkt hindeuten. Bei Frauen dagegen können auch Übelkeit, Kurzatmigkeit oder Schmerzen im Oberbauch darauf hindeuten. Frauen und Männer sind unterschiedlich krank. Wie es zu diesen Unterschieden kommt, daran forscht das neu gegründete Centrum für geschlechtsspezifische Biologie und Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes. Dort soll dem Thema ganzheitlich und interdisziplinär nachgegangen werden. Welche ersten Erkenntnisse es bei den Geschlechterunterschieden im Krankheitsfall gibt, erklärt ein Mitbegründer des Centrums, der Neurowissenschaftler Frank Kirchhoff, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.