Die neue Corona-Verordnung, die am kommenden Montag (13. September) in Baden-Württemberg in Kraft tritt, sorgt für Unmut im Einzelhandel. Es gibt Gerüchte, dass bei der Alarmstufe mit 390 Corona-Intensivfällen, Ungeimpfte nur noch Zutritt zu Geschäften der Grundversorgung haben sollen. Bisher bekannt ist lediglich, dass Ungeimpfte bei der Alarmstufe bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens wie Restaurants oder Kinos nicht besuchen dürfen.

Es stehe noch nicht fest, ob die 2G-Regel auch für den Einzelhandel in Baden-Württemberg gelten werde, so das Sozialministerium gegenüber dem SWR. Franz Bernhard Wagener, Chef der "Wagener Kaufhäuser" in Baden-Baden, ist trotzdem besorgt, dass eine mögliche strikte Anwendung der 2G-Regel kommen könnte.

Die Inhalte der neuen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg waren gestern, am Donnerstag, bekannt geworden. Im Moment läuft die Abstimmung zwischen den Ministerien. Die endgültige Fassung soll im Laufe des heutigen Freitags vorliegen.

SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit Franz Bernhard Wagener über die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg gesprochen.

Andreas Herrler, SWR Aktuell: Wie kompliziert kann das ab nächste Woche bei ihnen werden?

Franz Bernhard Wagener: Also wenn es tatsächlich so kommt, dann ist das in unserem Haus nicht ganz so einfach umzusetzen, weil wir tatsächlich unterschiedliche Kategorien von Verkaufsflächen haben. Bisher haben wir diese Durchführungsverordnung noch nicht bekommen. Aber sollte es tatsächlich so gehandhabt werden, müssen wir uns was einfallen lassen. Und es wäre wieder einmal, wie so oft auch in der Vergangenheit, eine kurzfristige Anordnung, die nicht in der nötigen Form bekanntgemacht wurde.

Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg in Stuttgart, sagt: der Handel könne die Kontrollaufgaben weder personell noch finanziell leisten. Die Kunden würden von einem Besuch im stationären Einzelhandel abgeschreckt und in die Arme der Online-Händler getrieben. Fürchten Sie das auch?

Das Problem haben wir schon seit Beginn der Corona-Pandemie. Komischerweise ist der Einzelhandel das einzige Segment, wo man in dieser Form von Seiten der Politiker glaubt, sich austoben zu können. Frau Hagmann hat da vollkommen recht.

Maskenpflicht in den Geschäften sollte wegfallen

Im Einzelhandel sind die Menschen oft nicht so eng zusammen wie an vielen anderen Orten, wo Menschen ansonsten zusammenkommen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass ausgerechnet bei uns die Maskenpflicht in dieser besonders harten Form verlangt wird. Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein: die Maske hat jetzt schon enorme, negative Auswirkungen auf unsere Umsätze. Ich würde sie gerne abschaffen. Gehen Sie bitte mal in die großen Verkaufshäuser. Dort sind die Menschen viel weiter auseinander als in jedem Bus oder in jeder Bahn. Insofern können wir das wirklich nicht mehr ertragen, dass ausgerechnet wir die Prügelknaben sind.

Aber warum sind Sie die Prügelknaben? Warum tobt sich die Politik, wie sie sagen, im Einzelhandel so aus? Ist die Gegenwehr zu klein?

Es muss so sein, wie sie es gerade gesagt haben. Andere Bereiche haben offensichtlich eine viel stärkere Lobby als der Einzelhandel. Natürlich muss die Politik signalisieren: Wir tun doch alles. Und das heißt: Tragt mal schön die Maske - vor allem dort, wo man sich am wenigsten wehrt. Der Einzelhandel müsste meines Erachtens vielmehr darauf hinweisen.

Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man, wenn es denn sein muss, die Maske trägt. Aber die Fakten sind offensichtlich: Wir sind nicht die größten Vertreiber der Viren, wenn sie heute durch die Geschäfte gehen und die wenigen Leute sehen, die dort unterwegs sind.