Neue Corona-Verordnung in BW: Keine Änderung für Kirchen

In Baden-Württemberg gilt seit dem Wochenende eine strengere Corona-Verordnung. Das bedeutet in vielen Bereichen 2G oder 2Gplus. Für die Kirchen bleibt zunächst alles so, wie es vorher schon galt: 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht, strenge Hygiene-Konzepte. Für Marc Mudrak, den Pressesprecher der Erzdiözese Freiburg, ist das eine gute Nachricht. "Wir laden alle Menschen ein", erklärte er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Für die Weihnachtsgottesdienste sollten sich die Gläubigen allerdings darauf einstellen, dass sie sich bei ihrer jeweiligen Kirchengemeinde anmelden müssen, damit die Zahl der Besucher begrenzt werden kann. Mudrak verwies auch auf das "breite Onlineangebot" der Kirchen. Auch wenn andere Erzdiözesen sich dafür entschieden haben, 2G-Gottesdienste durchzuführen, will Freiburg – im Einklang mit der Corona-Verordnung des Landes – vorerst den Gottesdienstbesuch nicht vom Impfstatus abhängig machen. "Das ist auch ein Versuch, Brücken zu bauen in einer Zeit, in der sich die Gräben in der Gesellschaft deutlich vertiefen", so Mudrak.