Neue Bundestagsabgeordnete: "Es hat schon was von 'erster Schultag‘."

Genau vor einem Monat haben die Deutschen den neuen Bundestag gewählt. Von der Anspannung bei den ersten Hochrechnungen noch am Abend des 26. September bis heute ist einiges passiert. Auch wenn die Koalitionsverhandlungen noch laufen und es noch keine neue Regierung gibt, beginnt die Arbeit des neuen Bundestags jetzt schon. Viele neue Abgeordnete sind eingezogen. Eine von diesen Jungen, Neuen ist Verena Hubertz von der SPD aus dem Wahlkreis Tier/ Saarburg. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt sie, wie sie mit der Parlamentsarbeit loslegen will und warum sie noch nicht in ihr Büro einziehen kann.