Neue ARD-Doku: Wie geht es Opfern und Hinterbliebenen der Flugschau-Katastrophe von Ramstein?

per Mail teilen

Die Ramstein Air Base am 28. August 1988: Beim Zusammenstoß mehrerer Maschinen einer Kunstflugstaffel sterben 70 Menschen, 1.000 werden verletzt, weil einer der Jets brennend in die Zuschauermenge stürzt. Mit dem Schicksal der Überlebenden und Helfer der Flugschau-Katastrophe von damals befasst sich eine neue Dokumentation, die jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Einer der Autoren von "Ramstein - die Doku" ist Hans-Jakob Rausch. "Uns interessiert, wie die Betroffenen seit mehr als dreißig Jahren mit dem Trauma der Katastrophe umgehen", sagt Rausch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Die seelischen Verletzungen, die ein derart traumatisches Erlebnis hinterlassen könne, seien im Gegensatz zu den körperlichen Verletzungen nach außen nicht sichtbar. "Es ist dennoch für die Hinterbliebenen sehr schmerzhaft."