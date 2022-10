Netzexperte zur Causa Schönbohm: "Zu wenig Gedanken um IT-Sicherheit gemacht"

per Mail teilen

Es wird eng für Arne Schönbohm, den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Es heißt, seine Abberufung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser stehe unmittelbar bevor. Bei den Vorwürfen geht es um mögliche Kontakte in russische Geheimdienstkreise über den Verein "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland". Den Netzexperten Markus Beckedahl überrascht diese Entwicklung nicht: "Mich hat eher überrascht, dass Nancy Faeser Herrn Schönbohm ein Jahr lang auf seinem Posten belassen hat, obwohl das Innenministerium eine andere Person dorthin hätte setzen können, um dem Thema IT-Sicherheit eine größere Rolle zu geben", sagt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Wo die größten Baustellen in Sachen Cybersicherheit sind, erklärt Beckedahl im Interview.