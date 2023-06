Netzaktivist Beckedahl: Geplante EU-weite KI-Regeln zu industriefreundlich und zu wenig menschenbezogen

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, KI, könnte die Weltwirtschaft stark wachsen lassen. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey. Sie rechnet mit einem jährlichen Wachstum von bis zu vier Billionen Euro. Großes Potential sehe man im Einzelhandel und im Bankensektor. Die KI sei hier in der Lage, mit den Kunden zu interagieren. Die frei werdende Arbeitszeit könne so für andere Aufgaben genutzt werden. Die Künstliche Intelligenz stellt Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos maschinell her.