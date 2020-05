Kollege Roboter: Cybersicherheit in Industrieanlagen

Immer mehr Roboter arbeiten an der Seite von Menschen und dieses enge Miteinander macht einen erheblichen Schutzaufwand erforderlich. Die Automatisierung der Produktion nimmt aber immer mehr an Fahrt auf und erreicht auch zunehmend Kleinere und Mittlere Unternehmen, nicht mehr nur die großen Automobilhersteller. Daher müssen die Regeln, wie Mensch und Maschine sicher interagieren können, ständig weiterentwickelt werden. In Baden-Württemberg finanziert die Landesregierung mit Roboshield und CyberProtect zwei Forschungsprojekte zum sicheren Zusammenarbeiten von Mensch und Maschine. Gesprächspartner: Jens Kluge, Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, Christoph Ledermann, Karlsruher Institut für Technologie, KIT, Arne Rönnau, Forschungszentrum Informatik, FZI Karlsruhe. ►► Mehr Netzagent zum Anhören • Bei SWR Aktuell: http://x.swr.de/s/netzagent • In der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/netzagent/62037366 • Bei Spotify: https://open.spotify.com/show/6m6x8uhR2TwQzJsO7GNHnj • Bei Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/swr-aktuell-netzagent/id1466938159 • Bei Google Podcasts: http://x.swr.de/s/netzagentgooglepodcasts ►► #netzagent Neues und Hintergründiges zu Cybercrime und Cyberwar, Datenschutz und Datensicherheit - Wir reden mit Experten über Technik, Politik und Gesetze, die das Internet bedrohen oder sicherer machen.