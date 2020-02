Die Zukunft der Verschlüsselung - Post-Quantum-Kryptographie

"Daten zu verschlüsseln ist der Standardweg um sie vor fremdem Zugriff zu schützen, aber auch um die Kommunikation zwischen Maschinen abzusichern. Weltweit forschen Wissenschaftler an neuartigen, extrem schnellen Rechnern, den sogenannten Quantencomputern. Sie könnten sämtlich derzeit gängige Verschlüsselungsverfahren unsicher machen. Noch ist es nicht so weit, aber Kryptologen suchen schon jetzt nach Antworten auf diese potenzielle Gefahr. So auch Ruben Niederhagen vom Fraunhofer Institut for Secure Information Technology, kurz Fraunhofer SIT in Darmstadt." Gesprächspartner: Ruben Niederhagen vom Fraunhofer Institut for Secure Information Technology, kurz Fraunhofer SIT in Darmstadt.