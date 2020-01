Vernetzte Stromfresser - smarte Energiesparer. Eine Energiebilanz zur Digitalisierung

SmartHomes, SmartCities, autonome Autos - und all das kontrolliert per App und Sprachsteuerung - so schön bequem ist die neue digitale Welt. Wir verschleudern viel Strom, unnütz und oft unbemerkt. Noch schlimmer sieht es bei großen Industrieunternehmen aus. Wie viel, warum, und wo wir vielleicht etwas sparen können, das beantwortet Béla Waldhauser vom eco -Verband der Internetwirtschaft im Gespräch mit dem SWR Aktuell Netzagenten.



Der Netzagent zum Anhören

• Bei SWR Aktuell: http://x.swr.de/s/netzagent

• In der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/netzagent/62037366

• Bei Spotify: https://open.spotify.com/show/6m6x8uhR2TwQzJsO7GNHnj

• Bei Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/swr-aktuell-netzagent/id1466938159



#netzagent

Neues und Hintergründiges zu Cybercrime und Cyberwar, Datenschutz und Datensicherheit – Wir reden mit Experten über Technik, Politik und Gesetze, die das Internet bedrohen oder sicherer machen.