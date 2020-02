Rechte Mobilmachung - Extremisten im Netz

Wer sich auf Facebook oder Youtube in die Kommentarspalten verirrt, wird schnell mit Hass und Hetze konfrontiert. Trotz Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) scheuen sich hier viele nicht vor Verleumdungen, Gewaltandrohungen und Verbreitung von Nazipropaganda. Aber das ist nur die leicht erkennbare Oberfläche, sagen Patrick Stegemann und Sören Musyal – nachdem sie jahrelang zum Teil undercover in rechten Netzwerken recherchiert haben. Ihre Erkenntnisse liegen in einem ganz neuen Buch vor: „Die rechte Mobilmachung – Wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen" (Econ Verlag).