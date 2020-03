Politik mit Fake News - wie Populisten mit Gefühlen spielen

Warum wird die Europäische Union in bestimmten Kreisen vehement abgelehnt? Womöglich, weil sich diese Leute nur innerhalb einer Filterblase informieren, in der allerdings die Mehrheit der Informationen über die EU komplette Fälschungen sind. Gefährliche Fälschungen, denn sie beeinflussen massiv die Wirklichkeitswahrnehmung und dann auch das Wahlverhalten der Opfer dieser Fälschungen. Mittlerweile ist wohl kaum noch ein demokratischer Urnengang vorstellbar, ohne solche Irritationen. So war auch vor der Bundestagswahl 2017 die Befürchtung groß, Fake Nwes, womöglich auch aus Russland gestreut, könnten die Wahl beeinflussen. Ob da was dran war oder nicht, hat sich Alexander Sängerlaub von der Stiftung Neue Verantwortung genauer angesehen.