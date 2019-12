Neues Handy? Hacker nutzen Sicherheitslücken gnadenlos!

Neues Handy, Tablet, Fitnesstracker oder Smart-TV? Nie gab es so viele Geräte, deren Sicherheitslücken so gnadenlos ausgenutzt werden konnten, wie heute.

Profihacker Erwin Markowsky zeigt Sicherheitslücken auf

Der Netzagent ist diesmal zu Gast bei Erwin Markowsky. Der Profihacker der IT Sicherheitsfirma 8com zeigt in seinen Vorträgen, wie schnell man Handys und Co. übernehmen kann und mit welchen Tricks Hacker aktuell arbeiten. Im Kongresszentrum in Baden-Baden schockte er etwa 500 Jugendliche und das Netzagenten Team, als er mal eben ein paar Handys von einigen Zuhörern hackte.

Handy, Tablet, Fitnesstracker und Smart-TV

Haushalte verfügen über immer mehr dieser Geräte, aber wie lassen sie sich schnell und einfach schützen? Im Netzagenten zeigt Erwin Markowsky die Methoden der Hacker und verrät Tricks, um nicht in deren Fallen zu tappen.

Regelmäßige Updates schützen

Die Zeit für ein Update sollte man sich z.B. immer nehmen, empfiehlt Markowsky. Egal ob das Gerät neu oder schon lange Jahre im Gebrauch ist.

