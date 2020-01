Angriff aufs Gericht – Zufall oder gezielte Spionage?

Zu Beginn dieser Woche hat der Berliner Tagesspiegel aufgedeckt, dass das dortige Kammergericht gehackt wurde. Der Präsident des Gerichts, Dr. Bernd Pickel spricht von einem - Zitat „äußerst gefährlichen und schwerwiegenden Sicherheitsvorfall“. Denn der Angreifer wäre „in der Lage gewesen, alle Daten des Kammergerichts entweder zu zerstören oder sich anzueignen.“ Die Tatwaffe war ein bekannter Trojaner Emotet, vor dem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI schon seit Jahren warnt. Was diese Schadsoftware so gefährlich macht, was konkret am Kammergericht Berlin vorgefallen ist und wie Experten den Hackerangriff bekämpfen, das habe ich mit Christian Fischer von T-Systems besprochen, die das Kammergericht zur Hilfe gerufen hatte.