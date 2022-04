Naturschutz im Schwarzwald: Bürger sollen Säugetiere zählen

Im Schwarzwald startet bald ein so genanntes "Citizen Science-Projekt": Alle Naturliebhaber können beim Zählen von Säugetieren mitmachen. Das bürgerwissenschaftliche Projekt soll dem Fachbereich Naturschutz im Biosphärengebiet helfen, den Bestand von Säugetieren in der Region besser einzuschätzen. "Das kann man beim Sonntagsspaziergang machen oder auch zuhause, wenn man am Waldrand wohnt - da bekommt man vielleicht mal Besuch vom Feldhasen oder vom Igel", sagte Christoph Huber vom Fachbereich Naturschutz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. "Wir haben einen Fragebogen entwickelt und auch ein beschreibbares PDF, das wird Anfang Mai auf unserer Homepage (https://www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de/) eingestellt. Wer handy-affin ist, kann auch gleich die Koordinaten feststellen. Es wäre hilfreich, wenn wir nicht nur mitgeteilt bekämen, welche Tiere beobachtet werden und wann, sondern auch wo". Was die Wissenschaftler mit den Daten anfangen wollen und wie sie ausgewertet werden, hören Sie im Interview.