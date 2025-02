Hoppla – da war das Fossil, das sich schon seit einiger Zeit im Karlsruher Naturkundemuseum befand, doch wertvoller als gedacht. Es handelt sich nämlich um Teile eines Archaeopteryx, einem Zwischenschritt in der Evolution zwischen Dinosauriern und unseren heutigen Vögeln. Das stellte sich aber erst jetzt heraus, nachdem die Knochen genauer untersucht worden waren.

Seltener Archaeopteryx in Karlsruher Museum hilft Wissenschaft

Für die Wissenschaft ist die Entdeckung Grund zu Freude: "Je mehr Archaeopteryxe wir haben, desto mehr lernen wir natürlich über dieses Tier", sagt Julien Kimmig. Er leitet das Referat Paläontologie und Evolutionsforschung im Naturkundemuseum Karlsruhe. So helfe der jetzige Fund zum Beispiel einzuschätzen, in welcher Zeitspanne und wo der Archaeopteryx gelebt hat. Was die überraschende und seltene Entdeckung für das Naturkundemuseum in Karlsruhe für die Zukunft bedeutet und wie das Fossil überhaupt ins Museum gekommen ist, verrät Julien Kimmig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.

Hinweis: Bei dem Foto in unserem Artikel handelt es sich um ein Symbolbild: eine Rekonstruktion eines Archaeopteryx.